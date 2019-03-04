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Красота! Названы лучшие достопримечательности мира

05.03.2019 18:41 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщает Stasher.

Красота! Названы лучшие достопримечательности мира
Площадь Испании в Севилье объявлена лучшей достопримечательностью мира.
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Онлайн-сервис хранения багажа составил список из 99 туристических достопримечательностей. При присвоении им рейтинговых очков аналитики учитывали отзывы туристов, оценки объектов размещения на сайтах бронирования, транспортную доступность, уровень безопасности и количество упоминаний в Instagram.

В первую пятерку помимо площади Испании в Севилье вошли гора Маттерхорн в Швейцарии, парк исторических реконструкций Пюи-дю-Фу во Франции, Кордовская соборная мечеть в Испании, а также Большая мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ).

В десятку достопримечательностей попали также музей Ван Гога в Амстердаме (Нидерланды), Голубая лагуна в Исландии, Акрополь в греческих Афинах, здание венгерского парламента в Будапеште и Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс в США.

В список вошла и российская достопримечательность - Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Он занял 25 место.


 
 
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