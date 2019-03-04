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В школах появятся замдиректора по патриотическому воспитанию. Комиссары возвращаются?
В школах хотят ввести новую должность,
В учреждениях общего среднего образования может появиться должность заместителя директора, на которого будут возложены вопросы организации патриотического воспитания молодежи и преподавание предмета «Допризывная и медицинская подготовка», сообщил на пресс-конференции 5 марта заместитель начальника управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Денис Федоров
Работу в данном направлении ведет Министерство обороны совместно с Министерством образования. По словам Д. Федорова, важнейшим направлением подготовки граждан к военной службе является допризывная подготовка. В соответствии с законодательством она организуется Минобразования и проводится при обучении детей в учреждениях общего среднего образования в соответствии с образовательными стандартами. В настоящее время оба ведомства ведут активную работу по ее совершенствованию.
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В школах хотят ввести новую должность, пишет агентство «Минск-Новости».
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