Ищут двух парней, которые зачем-то забрались в парк и устроили поджог





Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома





Инцидент произошел 19 февраля примерно в три часа ночи в парке им. Горького на улице Фрунзе. Судя по записям с камер, двое парней забрались на огороженную территорию.





Они облили горючим забор и электрощиток, а затем подожгли, рассказала официальный представитель Партизанского РУВД Лилиана Жиленкова. В итоге повреждено имущество УП «Минскзеленстрой».





Мотивы подозреваемых пока не известны, парней сейчас ищут по записям с камер.





Приметы первого: на вид 18−22 года, рост 180−185 см, среднего телосложения; был одет в байку с капюшоном, черные штаны и белые кроссовки.





Приметы второго: на вид 18−22 года, рост 170−175 см, среднего телосложения, волосы черные длинные; был одет в куртку болоньевую с капюшоном, серые штаны и белые кроссовки.





Всех, кто узнал подозреваемых на видео, просят сообщить об этом в РУВД по телефону: 8 (025) 932−01−85. Конфиденциальность гарантируют.



