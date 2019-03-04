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Ищут двух парней, которые зачем-то забрались в парк и устроили поджог
За совершение хулиганства столичная милиция ищет двух парней. Предполагают, что именно они устроили ночью поджог в парке Горького.
Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома
Инцидент произошел 19 февраля примерно в три часа ночи в парке им. Горького на улице Фрунзе. Судя по записям с камер, двое парней забрались на огороженную территорию.
Они облили горючим забор и электрощиток, а затем подожгли, рассказала официальный представитель Партизанского РУВД Лилиана Жиленкова. В итоге повреждено имущество УП «Минскзеленстрой».
Мотивы подозреваемых пока не известны, парней сейчас ищут по записям с камер.
Приметы первого: на вид 18−22 года, рост 180−185 см, среднего телосложения; был одет в байку с капюшоном, черные штаны и белые кроссовки.
Приметы второго: на вид 18−22 года, рост 170−175 см, среднего телосложения, волосы черные длинные; был одет в куртку болоньевую с капюшоном, серые штаны и белые кроссовки.
Всех, кто узнал подозреваемых на видео, просят сообщить об этом в РУВД по телефону: 8 (025) 932−01−85. Конфиденциальность гарантируют.
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За совершение хулиганства столичная милиция ищет двух парней. Предполагают, что именно они устроили ночью поджог в парке Горького.
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