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Игрок «Реала» оскорбил Месси и Суареса
Защитник мадридского «Реала» Серхио Регилон оскорблял нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса,
Отмечается, что футболист столичного клуба назвал аргентинского форварда блохой, а уругваец удостоился оскорбления «урод». Также Суареса назвали кроликом.
Встреча между «Реалом» и «Барселоной», прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Защитник мадридского «Реала» Серхио Регилон оскорблял нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса, передает gazeta.ru.
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