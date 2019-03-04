Президент Узбекистана взялся за фигуры силовиков

fergana Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на источники в Наманганской области, которую глава страны недавно посетил с рабочей поездкой. Такую информацию, ссылаясь на своего корреспондента, распространил и Daryo.uz. В официальные отчеты о поездке, размещенные на президентском сайте, она не попала, пишет





«Нам не нужны военные и сотрудники органов внутренних дел с лишним весом. Как они будут ловить преступников? Пусть занимаются спортом. Это не для меня, это будет пользой для них», – цитируют президента источники.





Шавкат Мирзиёев посетил Наманганскую область 1 марта. Там он, в частности, провел совещание с участием местного актива и ознакомился с социальными проектами.





Ранее, выступая на селекторном совещании по вопросам здравоохранения, президент Узбекистана отметил, что примерно половина населения страны имеет избыточный вес, у 46% наблюдается повышенный уровень холестерина, у 31% – высокое кровяное давление. Среди причин были названы «малоподвижный образ жизни и неправильное питание».









Позднее, в рамках программы поддержки здорового образа жизни, он распорядился ограничить ввоз в страну продуктов питания с повышенным содержанием жиров, соли и сахара. Среди других мер – производственная гимнастика, которую предписано проводить в государственных учреждениях.





Напомним, ранее за лишним весом силовиков стали следить в соседнем Таджикистане. Там установили нормы, за нарушение которых милиционерам грозит отстранение от работы. Хотя, как заявили в МВД, если отстраненные сотрудники все же сбросят вес, то будут восстановлены в должности.