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Президент Узбекистана взялся за фигуры силовиков

05.03.2019 17:59 — Разное | Партизан  
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев потребовал, чтобы сотрудники МВД и военнослужащие сбросили лишний вес.

Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на источники в Наманганской области, которую глава страны недавно посетил с рабочей поездкой. Такую информацию, ссылаясь на своего корреспондента, распространил и Daryo.uz. В официальные отчеты о поездке, размещенные на президентском сайте, она не попала, пишет fergana

«Нам не нужны военные и сотрудники органов внутренних дел с лишним весом. Как они будут ловить преступников? Пусть занимаются спортом. Это не для меня, это будет пользой для них», – цитируют президента источники.

Шавкат Мирзиёев посетил Наманганскую область 1 марта. Там он, в частности, провел совещание с участием местного актива и ознакомился с социальными проектами.

Ранее, выступая на селекторном совещании по вопросам здравоохранения, президент Узбекистана отметил, что примерно половина населения страны имеет избыточный вес, у 46% наблюдается повышенный уровень холестерина, у 31% – высокое кровяное давление. Среди причин были названы «малоподвижный образ жизни и неправильное питание».


Позднее, в рамках программы поддержки здорового образа жизни, он распорядился ограничить ввоз в страну продуктов питания с повышенным содержанием жиров, соли и сахара. Среди других мер – производственная гимнастика, которую предписано проводить в государственных учреждениях.

Напомним, ранее за лишним весом силовиков стали следить в соседнем Таджикистане. Там установили нормы, за нарушение которых милиционерам грозит отстранение от работы. Хотя, как заявили в МВД, если отстраненные сотрудники все же сбросят вес, то будут восстановлены в должности.

 
 
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев потребовал, чтобы сотрудники МВД и военнослужащие сбросили лишний вес.
 
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