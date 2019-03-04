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В России сменился лидер миллиардеров по версии Forbes

05.03.2019 17:52 — Разное | Партизан  
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Американский журнал Forbes назвал председателя правления НОВАТЭКа Леонида Михельсона самым богатым миллиардеров в России.

Его состояние оценили в 24 миллиарда долларов, в мировом списке богатейших людей россиянин занял 32 место.

Годом ранее богатейшим российским бизнесменом был владелец группы компаний НЛМК Владимир Лисин. В обновленном рейтинге он занимает второе место с доходом в 21,3 миллиарда. Это соответствует 45 месту в мировом рейтинге. 

Третье место — у президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова — 20,7 миллиарда долларов и 47 место.


Также в десятку попали:

председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов;
совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко;
акционер «Норникеля» Владимир Потанин;
совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман;
крупнейший бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко;
совладелец USM Holdings Алишер Усманов;
совладелец Evraz Роман Абрамович.

Самые богатые в мире, по последним данным Forbes, основатель Amazon Джефф Безос с семьей — 131 миллиард долларов, один из основателей Microsoft Билл Гейтс — 96,5 миллиарда долларов, инвестор Уоррен Баффет — 82,5 миллиарда.

 
 
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Американский журнал Forbes назвал председателя правления НОВАТЭКа Леонида Михельсона самым богатым миллиардеров в России.
 
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