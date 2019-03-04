|
В России сменился лидер миллиардеров по версии Forbes
Американский журнал Forbes назвал председателя правления НОВАТЭКа Леонида Михельсона самым богатым миллиардеров в России.
Его состояние оценили в 24 миллиарда долларов, в мировом списке богатейших людей россиянин занял 32 место.
Годом ранее богатейшим российским бизнесменом был владелец группы компаний НЛМК Владимир Лисин. В обновленном рейтинге он занимает второе место с доходом в 21,3 миллиарда. Это соответствует 45 месту в мировом рейтинге.
Третье место — у президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова — 20,7 миллиарда долларов и 47 место.
Также в десятку попали:
председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов;
совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко;
акционер «Норникеля» Владимир Потанин;
совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман;
крупнейший бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко;
совладелец USM Holdings Алишер Усманов;
совладелец Evraz Роман Абрамович.
Самые богатые в мире, по последним данным Forbes, основатель Amazon Джефф Безос с семьей — 131 миллиард долларов, один из основателей Microsoft Билл Гейтс — 96,5 миллиарда долларов, инвестор Уоррен Баффет — 82,5 миллиарда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский журнал Forbes назвал председателя правления НОВАТЭКа Леонида Михельсона самым богатым миллиардеров в России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)