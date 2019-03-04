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В Орше 25-летний педагог подозревается в насилии над 13-летним мальчиком
05.03.2019 19:29 — Разное | Аргументы и факты
Как стало известно, в Орше задержан 25-летний местный житель. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, сообщает
По информации
В отношении 25-летнего жителя Орши возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК Республики Беларусь. Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Молодому человеку грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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