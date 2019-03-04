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В Орше 25-летний педагог подозревается в насилии над 13-летним мальчиком

05.03.2019 19:29 — Разное | Аргументы и факты  
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В Орше 25-летний педагог подозревается в насилии над 13-летним мальчиком
Фото из открытых источников

Как стало известно, в Орше задержан 25-летний местный житель. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, сообщает УВД Витебского облисполкома.

В Орше 25-летний педагог подозревается в насилии над 13-летним мальчиком В Лунинецком районе 37-летний отец подозревается в растлении своей дочери

По информации TUT.by, ранее подозреваемый работал педагогом. Ребенку, над которым он, по предварительным данным, совершил насильственные действия, было 13 лет. Молодой человек познакомился с подростком через социальную сеть и в дальнейшем приглашал его к себе домой, где и совершал с ним действия сексуального характера.

В отношении 25-летнего жителя Орши возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК Республики Беларусь. Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

 
 
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Молодому человеку грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
 
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