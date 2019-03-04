В Орше 25-летний педагог подозревается в насилии над 13-летним мальчиком

Как стало известно, в Орше задержан 25-летний местный житель. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, сообщает УВД Витебского облисполкома.

По информации TUT.by , ранее подозреваемый работал педагогом. Ребенку, над которым он, по предварительным данным, совершил насильственные действия, было 13 лет. Молодой человек познакомился с подростком через социальную сеть и в дальнейшем приглашал его к себе домой, где и совершал с ним действия сексуального характера.

В отношении 25-летнего жителя Орши возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК Республики Беларусь. Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.