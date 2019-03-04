Беларусь и Хорватия провели межмидовские консультации

Консультации между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Хорватии состоялись в Минске 5 марта, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"5 марта 2019 г. в г.Минске состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Хорватии", - говорится в сообщении.

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, хорватскую – заместитель министра иностранных и европейских дел Вице Скрачич.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-хорватского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах, перспективы расширения договорно-правовой базы, тематику развития отношений по линии Беларусь-ЕС, а также рассмотрели ряд актуальных вопросов международной повестки дня, отметили в МИД Беларуси.