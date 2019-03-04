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Грузия предлагает ЕС развивать сотрудничество в политической и экономической сферах

05.03.2019 18:16 — Разное | Интерфакс  
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Совет ассоциации Грузия-Евросоюз на заседании во вторник в Брюсселе обсудил вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, сообщил журналистам министр иностранных дел республики Давид Залкалиани.

"На заседании мы представили "дорожную карту" сотрудничества, которая нацелена на еще большее сближение с Евросоюзом. Документ, в частности, предполагает секторное сотрудничество в политической и экономической сферах, туризме, транспорте", - сказал министр.

При этом он отметил, что большое внимание было уделено вопросу безвизового посещения гражданами Грузии стран Европы.

"Сегодня нет никакой угрозы, что Евросоюзом будет задействован механизм приостановки либерализации виз в отношении Грузии, но мы очень внимательно относимся к этому вопросу и реагируем на все замечания со стороны наших партнеров. Мы предпримем все шаги, чтобы механизм приостановки либерализации виз не был задействован", - сказал Д.Залкалиани.

Как сообщила журналистам госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, на заседании Совета обсуждалась ситуация у "разделительных линий" с Абхазией и Южной Осетией.

"Мы надеемся на помощь Евросоюза в устранении баррикад, сооружаемых у оккупированных территорий Россией", - сказала госминистр.

Власти Грузии не признают границы с Абхазией и Южной Осетией.

В заседании Совета также принимал участие премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

 
 
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Совет ассоциации Грузия-Евросоюз на заседании во вторник в Брюсселе обсудил вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, сообщил...
 
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