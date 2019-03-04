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В Пакистане задержали подозреваемых в атаке на индийских военных в Кашмире

05.03.2019 17:58 — Разное | Интерфакс  
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В Пакистане задержали подозреваемых в причастности к атаке на индийских военных в Кашмире, которая привела к эскалации напряженности между Индией и Пакистаном, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на МВД Пакистана.

Всего было задержано 44 человек. В их числе - брат лидера группировки "Джаиш-е-Мухаммад", которую в Индии обвиняют в атаке на военных. Агентство не уточняет, все ли задержанные связаны с нападением на военных.

МВД Пакистана отмечает, что брат лидера группировки числился среди подозреваемых в причастности к атаке, список которых Индия передала Пакистану на выходных.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились в конце февраля.

26 февраля группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории.

Секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале позднее заявил, что налет был произведен из-за нежелания пакистанских властей разобраться с террористической угрозой на своей территории, а также из-за подготовки боевиками новых акций против Индии.

Он напомнил, что "Джаиш-е-Мухаммад" несет ответственность за террористический акт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.

Пакистан заявил, что в ответ на вторжение в свое воздушное пространство пакистанскиевоенные сбили два индийских военных самолета.

В результате на территории Пакистана оказался индийский пилот одного из сбитых самолетов, которого в целях деэскалации конфликта 1 марта Пакистан вернул Индии.

После этого напряженность между странами стала ослабевать, в частности, было восстановлено закрытое ранее железнодорожное движение.

 
 
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В Пакистане задержали подозреваемых в причастности к атаке на индийских военных в Кашмире, которая привела к эскалации напряженности между Индией и Пакистаном,...
 
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