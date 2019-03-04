БЖД планирует запустить новый контейнерный поезд Минск-Баку

Беларусь планирует запустить новый контейнерный поезд Минск-Баку в рамках международного транспортного коридора "Север- Юг", сообщили в пресс-службе Минтранса по итогам участия белорусской делегации в заседании координационного совета по развитию данного МТК в Тегеране.

"В ходе приветственного слова белорусской стороной проанонсирован новый контейнерный поезд Минск-Баку. (…) Данный проект разработан Белорусской железной дорогой совместно с РЖД и Азербайджанской железной дорогой в развитии МТК "Север-Юг", - говорится в сообщении.

В Минтрансе отметили, что данный маршрут обладает рядом преимуществ: стоимость перевозки (сопоставима со стоимостью перевозки автомобильным транспортом); скорость доставки (7 дней, что в три раза быстрее доставки неорганизованными поездами); возможность доставки "от двери до двери".

Международный транспортный коридор "Север-Юг" - мультимедийный маршрут транспортировки пассажиров и грузов, общей протяженностью 7,2 тыс. км - от порта Санкт-Петербург (с ответвлением на порт Хельсинки) до порта Мумбаи (Бомбей). Сформирован для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива в Северную и Западную Европу.

МТК "Север-Юг" связывает железные дороги Скандинавии, России, Азербайджана, Ирана, и Индии. Планируется, что в будущем к проекту могут присоединиться Пакистан и Китай.

Беларусь присоединилась к соглашению о международном транспортном коридоре "Север-Юг", в начале 2004 года.