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Сотрудники МЧС спасли женщину на пожаре в Слуцком районе
Новости Беларуси. Один человек погиб при пожаре на территории Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего зарегистрировано три возгорания – под Минском, в Дзержинском и Смолевичском районах. В Слуцком районе сотрудники МЧС спасли женщину. С предварительным диагнозом отравление продуктами горения она находится в больнице.
Причина происшествия – нарушение правил эксплуатации печного оборудования.
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Новости Беларуси. Один человек погиб при пожаре на территории Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего зарегистрировано три возгорания –...
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