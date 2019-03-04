В Минске обрушилась часть строительного крана

Новости Беларуси. 5 марта днём на стройке жилого комплекса на улице Яна Чечота сломался кран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





По словам очевидцев на стреле крана лопнуло крепление, в связи с этим и упала половина стрелы. К счастью никто не пострадал, а причины обвала неизвестны.



