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В Минске обрушилась часть строительного крана

05.03.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 5 марта днём на стройке жилого комплекса на улице Яна Чечота сломался кран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске обрушилась часть строительного крана

По словам очевидцев на стреле крана лопнуло крепление, в связи с этим и упала половина стрелы. К счастью никто не пострадал, а причины обвала неизвестны.

В Минске обрушилась часть строительного крана
 
 
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Новости Беларуси. 5 марта днём на стройке жилого комплекса на улице Яна Чечота сломался кран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По словам...
 
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