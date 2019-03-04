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В Минске обрушилась часть строительного крана
Новости Беларуси. 5 марта днём на стройке жилого комплекса на улице Яна Чечота сломался кран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По словам очевидцев на стреле крана лопнуло крепление, в связи с этим и упала половина стрелы. К счастью никто не пострадал, а причины обвала неизвестны.
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Новости Беларуси. 5 марта днём на стройке жилого комплекса на улице Яна Чечота сломался кран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По словам...
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