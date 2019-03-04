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Александр Лукашенко: «Беларусь успешно налаживает диалог со своим вторым крупнейшим партнёром»
Новости Беларуси. Наша страна продолжает налаживать диалог со своим вторым крупнейшим партнером – Европейским союзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть определенные позитивные сдвиги. К примеру, активно идет диалог с европейскими банками. Более конкретным смыслом наполняется и проект «Восточное партнерство». Тем не менее, с Евросоюзом понимание достигнуто пока не по всем вопросам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, вот это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию, истерику порой, у нашего главного партнера Российской Федерации. У отдельных политиков. Спрашивается: чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть? Так как спрячешься – 10 миллионов человек и страна, которая находится на перекрестке всех дорог. Если перед нами закрывают дверь одну, вторую, третью – мы ищем четвертую для того, чтобы нормально существовало государство.
И даже при этом никто нас не может упрекнуть, что мы якобы куда-то повернулись. Нам никуда не надо поворачиваться, мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, чтобы не отвалилась она. Потому что находимся в эпицентре событий.
Глава государства подчеркнул, что уникальное положение Беларуси – на стыке ЕС и ЕАЭС – обязано приносить пользу нашей стране. А в идеале западный и восточный векторы внешней политики должны уравновешивать друг друга. На совещании также обсуждали взаимодействие в рамках Североатлантического альянса и ОДКБ.
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Новости Беларуси. Наша страна продолжает налаживать диалог со своим вторым крупнейшим партнером – Европейским союзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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