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Макей обсудил с послом Кыргызстана вопросы актуализации политического диалога и сотрудничества между странами

05.03.2019 19:29 — Разное | Интерфакс  
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел рабочую встречу с послом Кыргызстана в Беларуси Кубанычбеком Омуралиевым, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"5 марта 2019 г. состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь Кубанычбеком Омуралиевым", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшую активизацию политического диалога, повышение эффективности работы Межправительственной Белорусско-Кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, расширение кооперационного взаимодействия, организацию совместных бизнес-форумов, а также подготовку к подписанию ряда соглашений между двумя странами. 

 
 
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  Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел рабочую встречу с послом Кыргызстана в Беларуси Кубанычбеком Омуралиевым, сообщили в пресс-службе МИД...
 
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