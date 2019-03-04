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Россия в 2019-2021 году запустит почти 50 космических спутников

05.03.2019 19:19 — Разное | Интерфакс  
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Россия планирует запустить 47 космических аппаратов в 2019-2021 годах в рамках Федеральной космической программы, говорится в материалах портала госзакупок.

"В рамках Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы планируется запуски космических аппаратов: в 2019 г. - 15 КА, 2020 г. - 15КА, 2021 г. - 17 КА", - говорится в материалах портала.

В декабре 2018 года госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что численность российской группировки спутников "социально-экономического, научного и двойного назначения" составляет 89 аппаратов.

По данным госкорпорации, в их число входит 9 КА дистанционного зондирования Земли, 12 КА персональной подвижной спутниковой связи "Гонец-М", обслуживающей 125 тыс. абонентов, а также 26 КА системы "ГЛОНАСС".

 
 
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Россия планирует запустить 47 космических аппаратов в 2019-2021 годах в рамках Федеральной космической программы, говорится в материалах портала госзакупок. "В рамках...
 
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