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Командующий силами НАТО в Европе считает Россию главной угрозой трансатлантической стабильности

05.03.2019 18:54 — Разное | Интерфакс  
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Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти назвал Россию главной угрозой для трансатлантической стабильности и безопасности.

"Россия продолжает возвращение в качестве стратегического соперника и остается главной угрозой для трансатлантической безопасности и стабильной обстановки", - сказал К.Скапаротти во вторник на слушаниях в сенатском комитете по делам Вооруженных сил.

При этом он считает, что США сохраняют преимущество над Россией. "В то же время США сохраняют глобальное превосходство над расширяющимися возможностями России, пытающейся подорвать наше военное преимущество, бросить вызов нашим возможностям неоспоримо действовать во всех сферах и ослабить наши возможности по сдерживанию российской угрозы", - заявил К.Скапаротти.

По его словам, "в свете того, что Россия модернизирует и настойчиво расширяет силовые позиции", Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) рекомендует усилить сдерживающий потенциал военных соединений.

"Также EUCOM рекомендует и далее инвестировать в усиление логистической инфраструктуры Европы и возможность поддержки оперативного развертывания американского контингента в Европе", - сказал К.Скапаротти.

 
 
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Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти назвал Россию главной угрозой для трансатлантической стабильности и безопасности....
 
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