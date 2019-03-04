Удача: задержали сотрудника ЖКХ, который ножом пробивал колеса в машинах





Одна из пострадавших машин на улице Чапаева.





В Старом городе в Борисове задержали мужчину, который пробивал колеса автомобилей. Это сделали рядовые граждане, которые случайно заметили человека с ножом.





EX-PRESS.BY . — Свет в машине не горел, шел дождь и, потому нас не было видно за лобовым стеклом. — Мы сидели с кумом в машине на улице Дзержинского, — рассказал Алексей журналисту. — Свет в машине не горел, шел дождь и, потому нас не было видно за лобовым стеклом.





Около 23.00 они заметили мужчину метрах в 10-ти около машины. Он подошел к их авто, проткнул чем-то колесо и пошел дальше как ни в чем не бывало.





— Конечно, мы отреагировали и задержали человека. Пришлось отбирать нож, которым он орудовал, — рассказывает борисовчанин. — После того, как мужчина понял, что уже не вырвется, попытался договориться, предложил денег.





Мужчины знали, что недавно в Борисове прокололи не один десяток колес, и вызвали милицию. Пока она ехала, попытались узнать, почему он это сделал. Тот сказал, что какая-то машина окатила его водой у дороги — и он так решил выместить злость.





На место приехали сотрудники Следственного комитета, мужчину увезли на освидетельствование. Выяснилось, что у него в крови 1 промилле алкоголя.





— Потом мы были в Следственном комитете, предварительно следователь связывает этот случай с тем, что произошел на Чапаева, — рассказал Алексей.





О мужчине, который резал колеса, известно, что ему около сорока лет, живет в Старом городе, сотрудник ЖКХ. Разговаривал связно.





— На пятом десятке лет колеса пробивать без причины, от вредности, конечно, возмутительно. И грустно, и смешно одновременно, поведение маленького ребенка, но никак не мужчины, — уверен борисовчанин, который задержал злоумышленника.





Несколько дней назад EX-PRESS.BY писал о водителях, пострадавших от неизвестного в ночь с 1 на 2-е марта. Более двух десятков автомобилистов лишились покрышек в результате действий неизвестного и написали заявления в милицию.





Редакции пока не удалось выяснить, задержан в Старом городе «шинный маньяк» или другой автомобилененавистник.





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