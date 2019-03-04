Какая страна тормозит соглашения между Беларусью и Евросоюзом?





Министры иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и Беларуси Владимир Макей. Фото Sb.by.





пишет НН. «Эти документы, с нашей точки зрения, можно было бы подписать хоть завтра. Но, к сожалению, так получается, что из-за позиции одной страны Евросоюз становится заложником политики этой страны. Ведь одна страна переносит некоторые проблемные нюансы в двусторонних отношениях на всю политику Евросоюза», — отметил Макей,НН.





О какой же стране идет речь? Источник, близкий к белорусским дипломатическим кругам, сообщил нам, что, скорее всего, министр высказался так о Литве. Много противоречий между Беларусью и Литвой вызывает строительство нашей страной атомной станции на границе с этой страной.





Координатор программы «Минского диалога» Денис Мельянцов подтвердил предположения, что речь, вероятно, идет о Литве, но подчеркнул, что есть противоречия и с Польшей в одном вопросе.





«Смотря о каких переговорах говорил господин министр. Если про «Приоритеты партнерства», то это Литва из-за АЭС. Если об упрощении визового режима — то Польша, она хочет отдельный документ, который бы позволял странам Евросоюза иметь в Беларуси неограниченное количество консулов.









Наша сторона беспокоится, что польские дипломаты будут массово выдавать карты поляка. Также в таком случае не работает принцип взаимности», — отмечает Денис Мельянцов.



