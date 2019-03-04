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Фильм-победитель «Оскара» «Зеленую книгу» перевели на белорусский язык
Фильм «Зеленая книга» Питера Фаррелли, который получил сразу три премии «Оскар-2019», перевели на белорусский язык.
Увидеть картину в белорусском дубляже зрители смогут с 8 марта — только в кинотеатре «Беларусь»,
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Фильм «Зеленая книга» Питера Фаррелли, который получил сразу три премии «Оскар-2019», перевели на белорусский язык.
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