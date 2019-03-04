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От ЕАЭС и СНГ до общей валюты: Лукашенко высказался о евразийской интеграции

05.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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О будущем союза России и Беларуси и в целом о евразийской интеграции говорил сегодня белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с правительством. 

О Союзном государстве 

«Еще раз хочу подчеркнуть, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства (я хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации). При этом основной принцип данного проекта – равные условия для наших граждан и субъектов хозяйствования. На иных принципах союз не возможен». 

О единой валюте 

«Лукашенко согласился на введение единого рубля Беларуси и России. Слушайте, чтобы соглашаться на что-то, надо чтобы тебе что-то предложили. Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал. Я просто, отвечая на вопросы журналистов, размышлял и отвечал им, что если такой вопрос встанет, белорусы абсолютно не против единого рубля»

Об объединении России и Беларуси 

«Вопрос об объединении на референдум вообще не может быть вынесен. Потому что это вопрос неопределенный: что значит объединение. Любой белорус или россиянин посмотрят в бюллетене на этот вопрос «об объединении Беларуси и России» и сразу подумает: ну я и не против объединения, но на каких условиях, что это за объединение. Никогда подобный вопрос на референдум вынесен быть не может, поскольку он неоднозначен»

О ЕАЭС 

«Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой. Но перед нашим Евразийским экономическим союзом ставились также другие важные цели – создание общего рынка и равных условий. Может быть, необходимо вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов, а также при устранении барьеров и ограничений?» 

Об СНГ 

«Ключевым рынком для Беларуси остается регион СНГ, где хорошо знают отечественную продукцию. Сюда я добавлю Украину и Грузию, с которыми у нас большой масштаб и объем торговли и добрые отношения. Поэтому экономическая составляющая является приоритетом работы правительства. Ведь площадка СНГ для многих постсоветских стран является единственным объединяющим звеном, возможностью хоть как-то выстроить отношения»



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О будущем союза России и Беларуси и в целом о евразийской интеграции говорил сегодня белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с правительством.
 
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