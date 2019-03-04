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Азаренко и Лапко сыграют друг против друга на турнире в Индиан-Уэллсе

05.03.2019 20:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Азаренко и Лапко сыграют друг против друга на турнире в Индиан-Уэллсе
Белорусская теннисная федерация

6 марта в Индиан-Уэллсе стартует крупный теннисный турнир. В основной сетке одиночного женского разряда сыграют сразу четыре представительницы Беларуси.

Азаренко и Лапко сыграют друг против друга на турнире в Индиан-Уэллсе Виктория Азаренко завоевала свой первый титул после рождения ребенка

В результате жеребьевки в первом круге соревнований встретятся Виктория Азаренко (48-е место в рейтинге WTA) и Вера Лапко (62). Примечательно, что победительница этого противостояния во втором круге сыграет с экс-первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс (10).

Еще две белоруски благодаря высокому личному рейтингу начнут соревнования сразу со второго круга. Арина Соболенко (9) встретится с победительницей противостояния между француженкой Ализе Корне (52) и представительницей Австралии Айлой Томлянович (44). Александре Саснович (34) предстоит сыграть либо с чешкой Катериной Синяковой (42), либо с победительницей квалификации.

Матчи основной сетки турнира стартуют 6 марта. Игры планирует показать телеканал «Беларусь 5». Победительница соревнований в Индиан-Уэллсе определится в конце следующей недели.

 
 
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В американском Индиан-Уэллсе стартует престижный теннисный турнир с призовым фондом более $9 млн.
 
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