5 марта состоялась торжественная церемония отправки первого контейнерного поезда со станции Ганцевичи с экспортной древесной щепой по маршруту Беларусь-Румыния.
Подробности читайте в ближайшем номере «СП».
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Из Ганцевичей — в Румынию!
05.03.2019 19:42 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
5 марта состоялась торжественная церемония отправки первого контейнерного поезда со станции Ганцевичи с экспортной древесной щепой по маршруту Беларусь-Румыния.
Подробности читайте в ближайшем номере «СП».
(Visited 12 times, 12 visits today)
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5 марта состоялась торжественная церемония отправки первого контейнерного поезда со станции Ганцевичи с экспортной древесной щепой по маршруту Беларусь-Румыния....
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