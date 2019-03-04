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Рекорд за рекордом. Долги белорусов по кредитам приближаются к 12 миллиардам рублей

05.03.2019 20:17 — Разное | Tut.by  
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Долги белорусов по банковским кредитам стремительно приближаются к 12 миллиардам рублей. Так, на начало февраля физлица взяли займы на 11 миллиардов 728,6 миллиона рублей. Это на 132,2 миллиона рублей больше, чем месяцем раньше. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка на 1 февраля этого года. В статистике учитываются в том числе потребительские кредиты, займы на покупку жилья и авто, карты рассрочки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, отметку в 10 миллиардов рублей белорусы преодолели еще в июне 2018 года, а отметку в 11 миллиардов рублей — в ноябре.

Долги физлиц по потребительским кредитам на 1 декабря увеличились до 4 миллиардов 441,6 миллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 4 миллиарда 385,3 миллиона рублей.

Кредиты на недвижимости на начало этого месяца составили 7 миллиардов 286,9 миллиона рублей. Месяцем раньше — на 75,7 миллиона рублей меньше.

Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел с 1 мая 2018 года новые правила выдачи банками займов населению. Теперь банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки.

С 29 октября 2018 года в Беларуси внесли изменения в Банковский кодекс. К примеру, банкам запретили в одностороннем порядке изменить процентные ставки по выданным кредитам, а также навязать клиенту дополнительную услугу, не предоставив клиенту право выбора.

 
 
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На начало февраля физлица взяли займы на 11 миллиардов 728,6 миллиона рублей.
 
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