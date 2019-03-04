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Рекорд за рекордом. Долги белорусов по кредитам приближаются к 12 миллиардам рублей
Долги белорусов по банковским кредитам стремительно приближаются к 12 миллиардам рублей. Так, на начало февраля физлица взяли займы на 11 миллиардов 728,6 миллиона рублей. Это на 132,2 миллиона рублей больше, чем месяцем раньше. Об этом свидетельствует
Напомним, отметку в 10 миллиардов рублей белорусы
Долги физлиц по потребительским кредитам на 1 декабря увеличились до 4 миллиардов 441,6 миллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 4 миллиарда 385,3 миллиона рублей.
Кредиты на недвижимости на начало этого месяца составили 7 миллиардов 286,9 миллиона рублей. Месяцем раньше — на 75,7 миллиона рублей меньше.
Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк
С 29 октября 2018 года в Беларуси
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На начало февраля физлица взяли займы на 11 миллиардов 728,6 миллиона рублей.
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