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В Бресте маршрутка насмерть сбила 10-летнего школьника

05.03.2019 20:17 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте маршрутка насмерть сбила 10-летнего школьника
Следственный комитет РБ

Как стало известно, трагедия произошла вечером 4 марта в Бресте. 31-летний водитель маршрутного такси осуществлял поворот с улицы Московской на улицу 28-го июля. В это время дорогу переходил 10-летний ребенок.

В Бресте маршрутка насмерть сбила 10-летнего школьника В Витебске столкнулись городской автобус и Cadillac, погиб пассажир

Как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий ИВАНЮК, водитель не заметил школьника и совершил наезд на него. В результате происшествия мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия.

В отношении водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Для установления всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертиз. Допрошены подозреваемый и свидетели. Водитель маршрутки задержан. Сообщается, что в момент трагедии он был трезв.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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