«Картина была страшная»: в областном центре 16-летняя девушка из Лиды покончила жизнь самоубийством





Погибшая девушка воспитывалась в приёмной семье, мать погибшей студентки десять лет назад лишили родительских прав.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии, которая произошла в ночь со 2 на 3 марта в общежитии гродненского колледжа.

Молодая девушка, которая жила в общежитии, выпала из окна 8-го этажа.

16-летняя студентка училась на втором курсе на швейном отделении колледжа. Погибшая была активной и общительной девушкой, принимала участие в различных мероприятиях.

Педагоги также говорят о погибшей, характеризуя девушку лишь с положительной стороны. Несовершеннолетняя жила в Лиде и считалась социальной сиротой. Мать, которая по некоторым данным в настоящий момент находится в тюрьме, десять лет назад была лишена родительских прав, отец девочки неизвестен.

В ту роковую ночь студентка вышла в коридор, открыла окно и шагнула вниз. Когда приехали медики, она была еще жива, но, как отмечают очевидцы, «картина была страшная».

По одной из версий, погибшая решила свести счеты с жизнью из-за неразделенной любви, сообщают «Белновости» .