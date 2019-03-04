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«Картина была страшная»: в областном центре 16-летняя девушка из Лиды покончила жизнь самоубийством

05.03.2019 — Разное | Lida.Info  
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«Картина была страшная»: в областном центре 16-летняя девушка из Лиды покончила жизнь самоубийством

Погибшая девушка воспитывалась в приёмной семье, мать погибшей студентки десять лет назад лишили родительских прав.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии, которая произошла в ночь со 2 на 3 марта в общежитии гродненского колледжа.

Молодая девушка, которая жила в общежитии, выпала из окна 8-го этажа.

16-летняя студентка училась на втором курсе на швейном отделении колледжа. Погибшая была активной и общительной девушкой, принимала участие в различных мероприятиях.

Педагоги также говорят о погибшей, характеризуя девушку лишь с положительной стороны. Несовершеннолетняя жила в Лиде и считалась социальной сиротой. Мать, которая по некоторым данным в настоящий момент находится в тюрьме, десять лет назад была лишена родительских прав, отец девочки неизвестен.

В ту роковую ночь студентка вышла в коридор, открыла окно и шагнула вниз. Когда приехали медики, она была еще жива, но, как отмечают очевидцы, «картина была страшная».

По одной из версий, погибшая решила свести счеты с жизнью из-за неразделенной любви, сообщают «Белновости».

 
 
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Погибшая девушка воспитывалась в приёмной семье, мать погибшей студентки десять лет назад лишили родительских прав. Следователи продолжают выяснять...
 
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