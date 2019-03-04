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Кубок Беларуси по мини-футболу впервые достался «Лидсельмашу». Команда посвятила победу Юрию Вашкевичу
В драматичной борьбе на переполненной арене могилевского «Олимпийца» «Лидсельмаш» в серии послематчевых пенальти вырвал победу у оршанского «Витэна», впервые после трех неудачных попыток завладев Кубком Беларуси по мини-футболу.
По ходу основного времени лидчане трижды отыгрывались, в серии 6-метровых на фарт заменили вратаря, и опытнейший Андрей Головнев свое дело сделал, отразив удар «энергетика» Артема Козела, сообщает
Эту викторию клуб посвятил генеральному директору холдинга «Лидсельмаш» Юрию Эдвардовичу Вашкевичу. Поздравляем лидсельмашевцев с победой!
КУБОК БЕЛАРУСИ. ФИНАЛ
ВИТЭН (Орша) – ЛИДСЕЛЬМАШ (Лида) – 4:4 (3:2, 1:2, 0:0 – ОТ), пенальти 3:4
Могилев. 3 марта. Спорткомплекс «Олимпиец». Начало в 16.05. 1500 зрителей.
Судьи: В.Ракуцкий (Минский р-н), М.Дейкало (Минск). Третий судья: Д.Генисев (Могилев).
Инспектор: В.Левченко (Минск).
Витэн: Лысенко (Мороз (к) – на 4-й послематчевый пенальти); Петров – Д.Клочко – Гусаков – Белый; Силивончик – Можейко – Иванов – Дядичкин; Черниенко, Козел. Запасной: Новский.
Лидсельмаш: Змысля (Головнев – на послематчевые пенальти); Рось – Зеделашвили – Себискверадзе – Жигалко (к); Гончаров – Лось – Тодуа – Подалинский. Запасной: Кандратович.
Мячи: 1:0 – Белый (1.01). 1:1 – Зеделашвили (2.25). 2:1 – Белый (4.25). 2:2 – Себискверадзе (15.55). 3:2 – Зеделашвили (18.58, в свои ворота). 3:3 – Жигалко (20.58). 3:4 – Жигалко (22.02). 4:4 – Белый (23.40).
Предупреждения: Можейко (16), Мороз (35) (оба – неспортивное поведение) – Себискверадзе (21, срыв перспективной атаки), Лось (39, грубая игра).
Фолы: 4 – 3, 2 – 4.
Послематчевые пенальти: 0:1 – Рось. 1:1 – Петров. 1:2 – Лось. 2:2 – Дядичкин. 2:3 – Жигалко. 3:3 – Д.Клочко. 3:4 – Тодуа. 3:4 – Козел (вратарь Головнев парировал удар).
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Кубок Беларуси по мини-футболу впервые достался «Лидсельмашу». Команда посвятила победу Юрию Вашкевичу
В драматичной борьбе на переполненной арене могилевского «Олимпийца» «Лидсельмаш» в серии послематчевых пенальти вырвал победу у оршанского «Витэна», впервые...
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