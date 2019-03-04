Кубок Беларуси по мини-футболу впервые достался «Лидсельмашу». Команда посвятила победу Юрию Вашкевичу





В драматичной борьбе на переполненной арене могилевского «Олимпийца» «Лидсельмаш» в серии послематчевых пенальти вырвал победу у оршанского «Витэна», впервые после трех неудачных попыток завладев Кубком Беларуси по мини-футболу.

По ходу основного времени лидчане трижды отыгрывались, в серии 6-метровых на фарт заменили вратаря, и опытнейший Андрей Головнев свое дело сделал, отразив удар «энергетика» Артема Козела, сообщает mini.football.by .

Эту викторию клуб посвятил генеральному директору холдинга «Лидсельмаш» Юрию Эдвардовичу Вашкевичу. Поздравляем лидсельмашевцев с победой!