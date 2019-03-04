Сто рабочих мест и 80 постояльцев. В Березовке открывается интернат для инвалидов и престарелых





Совсем скоро в Березовке откроют дом-интернат для инвалидов и престарелых. Планируется, что жить здесь будут 80 человек, нуждающихся в заботе и социальной помощи. Новые рабочие места получат около ста человек, что очень актуально для данного населенного пункта, сообщает «Гродненская правда».

Как сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома, учреждения такого типа очень востребованы в регионе. Гродненский облисполком, принимая решение об открытии еще одного психоневрологического дома-интерната, сделал ставку не на строительство нового объекта, а на использование базы комплекса зданий бывшего санатория-профилактория ОАО «Стеклозавод «Неман».

— Поскольку это имущество находится в республиканской коммунальной собственности, подготовлены документы в Министерство архитектуры и строительства для проведения процедуры согласования с Госкомимуществом, — рассказывает Анатолий Зимновода, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома. — После этого будет узаконена передача комплекса в собственность гродненцев.

В то время пока документация проходит этап согласования, ведется подготовительная работа: составлена дорожная карта, совместно с ОАО «Стеклозавод «Неман» и Лидским райисполкомом подбирается персонал будущего учреждения.

В середине лета планируют начать заселение. Комнаты практически готовы к использованию, а текущий ремонт будет вестись без ухудшения условий жизни постояльцев.