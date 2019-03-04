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Суд вынес приговор водителю, который в Полоцке повздорил с пешеходом и сломал ему нос

05.03.2019 20:37 — Разное | Tut.by  
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Водителя, который не уступил дорогу пешеходу, а после в ходе конфликта сломал ему нос, оштрафовали на 150 базовых величин. Об этом сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.

20 февраля 2019 года суд Полоцкого района и города Полоцка признал мужчину виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия (Хулиганство). На основании ч. 1 ст. 339 УК ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 150 базовых величин (3825 рублей).

Потерпевший примирился с обвиняемым и претензий не имеет. Последний в судебном заседании признал вину. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, инцидент произошел утром 26 ноября в Полоцке. Водитель Skoda не уступил дорогу пешеходу, который по неосторожности задел его автомобиль сумкой с ноутбуком. Между мужчинами возникла словесная перепалка, тогда водитель вышел из авто, подошел к находившемуся на тротуаре пешеходу и нанес ему удары кулаком в область головы, а также ногами по туловищу. После этого мужчина уехал с места происшествия, а потерпевший, которому в ходе конфликта сломали нос и нанесли другие телесные повреждения, обратился в милицию.

Милиционеры оперативно установили личность хулигана. Им оказался 36-летний рабочий одного из местных предприятий. В свободное время мужчина занимался частным извозом.

 
 
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Мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 150 базовых величин.
 
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