ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший владелец передал дубликат ключа. В Новополоцке задержали троих угонщиков

05.03.2019 21:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Новополоцке сотрудники задержали троих местных жителей (47, 45 и 33 лет), которые в Минске угнали Kia Sportage, сообщили в МВД Беларуси.

Кражу совершили ночью в конце февраля на одной из улиц Минска. Пропажу автомобиля владелец обнаружил лишь на следующий день.

Силовики установили, что авто спрятали на частной станции техобслуживания в Новополоцке. Один из работников СТО перегнал автомобиль в гаражный кооператив. Там его уже ждали потенциальные перекупщики. После сделки они планировали сбыть транспортное средство в России, сообщили в ведомстве.

В итоге задержали семь человек: двух организаторов хищения, исполнителя и четырех покупателей.

Видео: МВД Беларуси

«Один из злоумышленников в прошлом являлся владельцем автомобиля. При продаже транспорта потерпевшему он оставил себе копию ключей. Предполагается, что это было сделано умышленно: в последующем дубликат использовался во время хищения транспорта. Роль второго подельника заключалась в поиске исполнителя преступления, которым стал слесарь СТО. За работу последнему было обещано вознаграждение порядка $ 500», — сказано в сообщении.

На автомобиле были установлены российские номера, которые во время сделки мужчины попытались заменить на белорусские.

В отношении троих мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК Беларуси (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. Они арестованы. В рамках уголовного дела у одного из них изъят автомобиль BMW Х6.

Мужчины ранее привлекались к ответственности за преступления в сфере автобизнеса, в том числе хищения и подделку документов. В отношении потенциальных покупателей проводится проверка по факту приобретения материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из злоумышленников оказался бывшим владельцем иномарки, который передал дубликат ключа непосредственному исполнителю кражи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сталин все еще в Кремле: 66-я годовщина смерти вождя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика