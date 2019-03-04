Бывший владелец передал дубликат ключа. В Новополоцке задержали троих угонщиков

В Новополоцке сотрудники задержали троих местных жителей (47, 45 и 33 лет), которые в Минске угнали Kia Sportage, сообщили в МВД Беларуси.

Кражу совершили ночью в конце февраля на одной из улиц Минска. Пропажу автомобиля владелец обнаружил лишь на следующий день.

Силовики установили, что авто спрятали на частной станции техобслуживания в Новополоцке. Один из работников СТО перегнал автомобиль в гаражный кооператив. Там его уже ждали потенциальные перекупщики. После сделки они планировали сбыть транспортное средство в России, сообщили в ведомстве.

В итоге задержали семь человек: двух организаторов хищения, исполнителя и четырех покупателей.

Видео: МВД Беларуси

«Один из злоумышленников в прошлом являлся владельцем автомобиля. При продаже транспорта потерпевшему он оставил себе копию ключей. Предполагается, что это было сделано умышленно: в последующем дубликат использовался во время хищения транспорта. Роль второго подельника заключалась в поиске исполнителя преступления, которым стал слесарь СТО. За работу последнему было обещано вознаграждение порядка $ 500», — сказано в сообщении.

На автомобиле были установлены российские номера, которые во время сделки мужчины попытались заменить на белорусские.

В отношении троих мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК Беларуси (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. Они арестованы. В рамках уголовного дела у одного из них изъят автомобиль BMW Х6.

Мужчины ранее привлекались к ответственности за преступления в сфере автобизнеса, в том числе хищения и подделку документов. В отношении потенциальных покупателей проводится проверка по факту приобретения материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем.