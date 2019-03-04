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Беларусь будет штормить три дня – объявлен оранжевый уровень опасности
05.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
На протяжении трех дней (среда-пятница) Беларусь ожидает неблагоприятное погодное явление.
По информации Белгидромета, ночью 6 марта на большей части территории ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, местами до 22 м/с. В столице западный, северо-западный ветер усилится до порывов 15-20 м/с.
Утром и днем в четверг-пятницу в большинстве районов ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По Минску утром и днем 7 и 8 марта ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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На протяжении трех дней (среда-пятница) Беларусь ожидает неблагоприятное погодное явление. По информации Белгидромета, ночью 6...
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