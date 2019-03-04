Беларусь хочет компенсировать отрицательное сальдо в торговле с Россией

Правительство Беларуси собирается компенсировать отрицательное сальдо в торговле с Россией. В прошлом году оно выросло до 10 млрд рублей. Такие цифры озвучил вице-премьер страны Игорь Петришенко.

По словам чиновника, объем импорта из России составил 23 миллиарда долларов. И почти половина – это российские нефть и газ. Кроме того, в несколько раз выросли поставки продукции машиностроения.

«Я думаю, с учетом в перспективе запуска атомной электростанции у нас будет снижаться доля потребления газа. Собственно, это тоже один из элементов ликвидации отрицательного сальдо. Мы сейчас плотно анализируем все те товарные позиции, товарные группы, по которым произошел рост, и отрабатываем балансирующее мероприятие», – заявил Игорь Петришенко.

По словам вице-премьера, отрицательное сальдо частично компенсировали за счет успешной торговли с другими странами, поэтому внешнеторговый оборот Беларуси за прошлый год оказался в плюсе.