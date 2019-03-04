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Беларусь хочет компенсировать отрицательное сальдо в торговле с Россией
05.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Правительство
По словам чиновника, объем импорта из России составил 23 миллиарда долларов. И почти половина – это российские нефть и газ. Кроме того, в несколько раз выросли поставки продукции машиностроения.
«Я думаю, с учетом в перспективе запуска атомной электростанции у нас будет снижаться доля потребления газа. Собственно, это тоже один из элементов ликвидации отрицательного сальдо. Мы сейчас плотно анализируем все те товарные позиции, товарные группы, по которым произошел рост, и отрабатываем балансирующее мероприятие», – заявил Игорь Петришенко.
По словам вице-премьера, отрицательное сальдо частично компенсировали за счет успешной торговли с другими странами, поэтому внешнеторговый оборот Беларуси за прошлый год оказался в плюсе.
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В прошлом году отрицательное сальдо выросло до 10 млрд рублей. Такие цифры озвучил вице-премьер страны Игорь Петришенко.
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