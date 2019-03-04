Конгресс США расследует связи Трампа с Путиным

пишет сайт Белсат. Сам же Трамп отвергает обвинения и называет новое расследование цитата “преследованием президента сумасшедшими демократами“. Эксперты не исключают, что это может быть первый шаг к импичменту президента США,сайт Белсат. Сам жеотвергает обвинения и называет новое расследование цитата “преследованием президента сумасшедшими демократами“.





Более 80 писем. Среди адресатов – группы, организации и отдельные лица, в том числе компании бизнесмена Евгения Пригожина, российского миллиардера Виктора Вексельберга, а также фигуранты расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.





Это часть нового масштабного расследования в отношении президента США Дональда Трампа, которое начал юридический комитет Палаты представителей США.





«Мы ищем случаи коррупции общественного значения и преступления против государства. Вы не можете превратить правительство Соединенных штатов в систему для зарабатывания денег для одного человека, его семьи, его бизнеса и его друзей», – отмечает конгрессмен Джейми Раскин.





Что расследует конгресс? Случаи коррупции и возможные сговоры, в том числе с Россией. В частности встречу сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года, которая якобы должна была передать компромат на Хилари Клинтон.









Планы строительства «Трамп-Тауэр» в Москве, которые, как утверждает бывший юрист Майкл Коэн, Трамп не бросил даже во время предвыборной кампании.





Перед конгрессменами стоит и еще один важный вопрос – достаточно ли этого для импичмента?





«Импичмент – это долгий путь. У нас пока нет фактов, но мы собираемся начать надлежащее расследование. (…) Мы должны все объяснить американскому народу. И мы не можем полагаться лишь на расследование Мюллера, во-первых, учитывая множество сплетен и факт, что мы не знаем, когда оно завершится. А во-вторых, это расследование рассматривает конкретные преступления, а мы хотим подойти к этом гораздо шире», – объясняет глава юридического комитета Палаты представителей.





Расследование спецпрокурора Мюллера – касается дела о так называемых связях предвыборного штаба Трампа с российским правительством.





Республиканцы утверждают – расследование доказало, что никакого сговора не было.





«Послушайте, что говорит Надлер. Он убеждает, что демократы не верят докладу Мюллера. Сейчас они утверждают, что проведут собственное расследование. После того, как уже были проведены сотни интервью и потрачены миллионы долларов, и они не нашли никакого сговора», – заявил в эфире «ABC This week» американский политик-республиканец Кевин Маккарти.





Как пишет издание TIME, слово «сговор» стало почти мантрой, причем как для сторонников Трампа, так и для его оппонентов.





«Причина отчасти заключается в успешной дезинформационный кампании Трампа, призванной поднять планку для Мюллера до совершенно невероятной и определенно нелогичной высоты: Мюллеру необходимо было доказать факт «сговора» и выдвинуть обвинение в грандиозном преступном заговоре с участием предвыборного штаба Трампа и российского правительства», – отмечает издание.





А если нет сговора – нет и вины.





«Вы же знаете, здесь нет никакого сговора. Это все обман. Вы поймете, когда вырастите, что это просто политический обман», – заявил Дональд Трамп.









В свою очередь, представители демократической партии требуют от Белого Дома предоставить информацию о переговорах Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которую он якобы скрыл.





Сам Трамп все происходящее называет не чем иным, как «преследованием президента сумасшедшими демократами на самом высоком уровне в истории страны».







