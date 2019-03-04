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Сталин все еще в Кремле: 66-я годовщина смерти вождя

05.03.2019 20:52 — Разное | Партизан  
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День скорби, поклонения, позора, радости и унизительного бессилия. Для кого как


Возложение венков и цветов к месту захоронения на Мемориальном комплексе Красной площади, 5 марта 2019 года 

Во вторник, 5 марта, в 66-ю годовщину со дня смерти "отца народов" Иосифа Сталина, в городах России члены Коммунистической партии (КПРФ) традиционно плечом к плечу идут к памятникам, монументам, бюстам, статуям, мемориалам человеку, делам которого поклоняются и память которого чтут. Вот и в этом году к его могиле в некрополе у Кремлевской стены они возложили венки и красные гвоздики.

"Сегодня 66-я годовщина со дня смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. В этом же году мы отметим 140 лет со дня его рождения. И чем больше проходит лет после его смерти, тем ярче, выпуклее становится для всех нас величие тех дел, которые были совершены советским народом под руководством Сталина", - заявил у праха вождя зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы, академик РАН Владимир Кашин.

Коммунисты несколько лет назад начали проводить в день рождения и день смерти вождя акции под названием "Две гвоздики товарищу Сталину". Сегодня к его могиле у Кремля было возложено несколько тысяч красных гвоздик. Среди этих цветов, возложенных с чувством благоговения, оказались и несколько, брошенных с ненавистью и гневом.

Участники проекта "#декоммунизация" Евгений Сучков и Ольга Савченко, выступающие против увековечения памяти генсека и искажения истории страны, бросили надломленные цветы в памятник. При этом Сучков выкрикнул: "Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей". После этого их задержали и доставили в ОВД "Китай-город", где забрали паспорта, а Сучкова сфотографировали "для базы", сообщает "Эхо Москвы". На Савченко и Сучкова составили протоколы по статье 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и отпустили из отдела полиции.

Ответ пользователю @sergonaumovich
Со звуком: В Москве мужчина пожелал мертвому Сталину «гореть в аду», за что был молниеносно жёстко задержан полицией.

Тот самый Мартин
 Сотни людей кланяются памятнику Сталину, а единственного адекватного человека, кричавшего, что Сталин убийца, задержала полиция.

С момента смерти Сталина прошло более 66 лет (если верить историкам, утверждающим, что скончался он не 5 марта, а несколькими днями раньше, и страной почти неделю правил мертвец - прим. ред.), однако он до сих пор в Кремле и все еще правит умами многих граждан.

О том, что могилу Сталина пора наконец убрать с Красной площади, говорил сегодня главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко, который обратился с этим требованием к правительству и администрации президента РФ. Он заявил, что хотя бы таким образом страна должна "очиститься" от "позора", с которым связано имя этого генсека.

"Пока Сталин лежит в центре Москвы, пока от Сталина измеряется расстояние в России, пока Сталин центр страны - Сталин жив. И с этим надо немедленно покончить. Сталин - это наш позор. Сталин - это то, за что стыдно каждому из нас. У нас должно достать мужества признаться себе в этом позоре и очиститься", - считает Доренко. По его мнению, тяга к фигуре Сталина у россиян - это следствие социального инфантилизма, это побег от ответственности.

В свою очередь политик Дмитрий Гудков в своем Twitter обратил внимание, что сталинистов на Красную площадь в действительности пришло не очень-то и много, в отличие, к примеру, от марша памяти Бориса Немцова.

Дмитрий Гудков
 На могилу Сталина, поклониться тирану, пришли сегодня 300 человек. 

На Марш Немцова вышло, по Белому счетчику, больше 10 тысяч (на мой взгляд – больше 20).

Сколько придет на похороны Путина?

Ответ на вопрос, какой путь развития выбирает Россия.

Для многих сегодня, как и в 1953 году, факт смерти Сталина, не повод чтить его память, а повод для радости.

"Кстати, сегодня же праздник: пятое марта! Гуталин сдох! Этот праздник мне завещали праздновать двое великих людей - Вацлав Дворжецкий и Лев Разгон, и я буду праздновать его всегда, чего и вам желаю", - написал в своем Facebook писатель Виктор Шендерович.

А тем, "кто не разрешает нам радоваться в этот день", он напомнил стихи Анны Ахматовой: 

Это те, что кричали: "Варраву
Отпусти нам для праздника", те,
Что велели Сократу отраву
Пить в тюремной глухой тесноте.

Им бы этот же вылить напиток
В их невинно клевещущий рот,
Этим милым любителям пыток,
Знатокам в производстве сирот.

Стихи к этой дате, вызывающей столь противоречивые чувства, публикуют сегодня и "Новые Известия".

Как написал сегодня в Facebook философ и публицист Максим Горюнов, "если бы сегодня был день казни Сталина, я бы отмечал. После открытого суда, за которым по радио следила вся страна, - адвокаты, прокуроры, свидетели защиты, свидетели обвинения, присяжные, гильотина - палач-француз показывает гражданам отрубленную голову тирана со словами: "Вот голова изменщика! А так: умер своей смертью, дожив до седины. от него тирания перешла другому упырю, а потом другому, а потом другому. И будет переходить вечно, уж поверьте".

"День смерти Сталина - на самом деле это день унизительного бессилия. Если против тирана у вас есть только надежда на его инсульт - это бессилие", - заключает философ.


 
 
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День скорби, поклонения, позора, радости и унизительного бессилия. Для кого как
 
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