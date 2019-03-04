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Не поверите: минсвязи хочет сделать сайт, где белорусы будут оценивать работу чиновников

05.03.2019 20:32 — Разное | Партизан  
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Министерство связи и информатизации Беларуси хочет запустить новый проект.

Планируется создать портал, при помощи которого белорусы, а также иностранцы и даже люди без гражданства смогут оценивать работу госорганов, пишет KYKY.ORG.

Проект получил название «О портале рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные процедуры». Люди смогут давать оценку работе организаций (в том числе и государственных органов), и на основе их мнений будет составляться рейтинг. В конечном итоге он выявит, какова эффективность тех или иных служб. Для некоторых учреждений это чревато последствиями: например, даже сменой кадров. Доступ к порталу сделают свободным и бесплатным.

Отмечается, если проект вступит в силу, госорганы и организации должны будут разместить этот рейтинг на своих официальных сайтах – прикрепить ссылки на него на главной странице этих сайтов. А подискутировать об этом проекте можно уже сейчас. Обсуждение продлится до 14 марта.


Кстати, нечто похожее на просторах интернета уже существует. Так, на сайте promise.by можно найти обещания (с указанием источника), которые когда-либо давали белорусские чиновники. Ресурс постоянно обновляется. Среди категорий можно выбрать исполненные, неисполненные и обещания «в процессе», сравнив тем самым «ожидание» с «реальностью».


 
 
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Министерство связи и информатизации Беларуси хочет запустить новый проект.
 
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