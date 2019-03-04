"Похудел почти в два раза!" Лабрадор Сноу избежал кастрации и вернулся домой

сообщает Еврорадио. Лабрадор сильно похудел, у него появились проблемы с глазами, но он избежал стерилизации. Пока Сноу скитался по передержкам, хозяевам угрожали кастрировать собаку и обвиняли в том, что они не заботятся о своём лабрадоре. Лабрадор Сноу, которого 7 января минские зоозащитники подобрали на шоссе под Ошмянами, вернулся на хутор к своим хозяевам. Столичные приключения собаки растянулись почти на два месяца,Еврорадио. Лабрадор сильно похудел, у него появились проблемы с глазами, но он избежал стерилизации. Пока Сноу скитался по передержкам, хозяевам угрожали кастрировать собаку и обвиняли в том, что они не заботятся о своём лабрадоре.





Хозяйка собаки Екатерина Рудик рассказала, как удалось вернуть Сноу домой и что милиция и прокуратура сделали по заявлениям на зоозащитников. А защитник животных Ирина Мартюшавская, начавшая всю историю, оказалась вообще не в курсе, где находится Сноу.





"Шерсть грязная и облазит, уши грязные, на глазах конъюнктивит"





"За это время собака похудела буквально на половину. У неё испортилась шерсть, она часто чешется, уши внутри грязные, глаза покраснели и слезятся. Дамы [зоозащитники. — Еврорадио] меня так "пугали'', что Сноу будет в хороших условиях, не будет ни в чём нуждаться, что они займутся прививками и стерилизацией. В результате его плохо кормили и практически лишили необходимого ухода".





Собака до того, как попала к защитникам животных и после того, как Сноу вернули к хозяевам.

Собаку хозяевам вернула одна из девушек, к которой Сноу попал на передержку. Она разобралась в истории и отдала собаку Екатерине. Дома хозяева чипировали лабрадора, чтобы больше не терять своего любимца.





"Хорошо, что Сноу на очередную передержку попал к адекватному человеку, — говорит Екатерина Рудик. — Человеку, который действительно заботился о животных и понимал, что собаке нужно. Сноу попадал на передержку к огромному количеству людей, я даже не уверена, что он жил не на улице. Шерсть грязная и облазит, уши грязные, на глазах что-то похожее на конъюнктивит. Я рада, что Сноу не кастрировали и не устроили ему ещё больший стресс, причём, как физический, так и моральный".





"Не надо спасать животных, у которых есть семья"





Сейчас собака получает лечение и набирает вес. Заявления Екатерины в милицию и прокуратуру ничего не дали. В милиции, по словам хозяйки собаки, с делом медлили, а потом сказали, что законы нарушены не были. В прокуратуре ситуация также стоит на месте — следователи ждут результаты проверки из милиции.





Екатерина уже не очень хочет давать делу ход, так как собаку вернули. Главный вопрос, который беспокоит девушку, действительно ли зоозащитники имеют право делать всё так, как они хотят.





"На словах зоозащитники — герои. А почему же тогда их слова и красивые высказывания так расходятся с реальностью? Я, конечно, не могу утверждать, что все из этой сферы такие же, но, благодаря некоторым, это движение обесценивается. Вы не становитесь защитниками животных только от того, что у вас существует сообщество в социальных сетях и вы умеете красиво говорить. Читайте книги о собаках, ходите на курсы. Тогда хоть немного будете размышлять, и не доведёте больше ни одного ухоженного домашнего пса до такого состояния.









Не надо спасать животных, у которых есть семья, где о них заботятся. Не надо оскорблять людей, указывая им, что делать. Не стоит придумывать смешные причины их псевдоспасения, а ещё моё любимое — не надо сравнивать животных с детьми! Зоозащитники должны защищать права животных, а не возносить до небес чувство собственного достоинства!"





"Лабрадор ухоженный и пристроен в хорошие руки"





Защитник животных Ирина Мартюшевская ранее говорила, что лабрадор Сноу не вернётся к своим хозяевам. Теперь же она заявила Еврорадио, что с собакой все "хорошо и красиво":





"Никакого продолжения истории не было. Всё хорошо и красиво, — ответила она на вопрос, чем завершилась история со Сноу. — Меня вызвали в милицию на беседу, но на том всё и закончилось. Встречное заявление мы решили не подавать. Что касается лабрадора, то с ним всё хорошо, он ухожен и пристроен в хорошие руки".





О том, что Сноу вернули хозяевам, зоозащитник узнала только от корреспондента Еврорадио.



