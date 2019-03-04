ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь оказалась среди лидеров по поставкам взрывчатки на Украину

05.03.2019 20:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь в 2018 году стала одним из крупнейших поставщиков пороха и взрывчатых веществ на Украину, передает белорусская редакция «Радио Свобода».

Фото: Виктора Толочко / ТАСС

По ее данным, Минск поставил Киеву боеприпасов на 1,9 миллиона долларов. Выше показатели только у Германии (два миллиона) и США (3,2 миллиона). Все три страны нарастили объемы поставок данного товара: Белоруссия — на 19 процентов, Германия — на 60, США — на 127,5 процента.

В 2018 году Украина также закупила порох и взрывчатые вещества у России на миллион долларов, что на 15 процентов меньше, чем годом ранее.


До 2014 года Украина сама экспортировала порох и взрывчатые вещества и почти не покупала их у других стран. Однако с началом военного конфликта на юго-востоке страны потребность армии в вооружениях возросла


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь в 2018 году стала одним из крупнейших поставщиков пороха и взрывчатых веществ на Украину, передает белорусская редакция «Радио Свобода».
 
Новости дня
Новости разные
 
В двух лондонских аэропортах и на железнодорожной станции обнаружены взрывные устройства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика