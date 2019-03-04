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Цена вопроса: экономисты с юмором оценили обещание Лукашенко давать квартиру за трех детей в семье

05.03.2019 19:56 — Разное | Партизан  
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Во время «Большого разговора» 1 марта Александр Лукашенко затронул тему поддержки многодетных семей, пишет udf.by.

Цена вопроса: экономисты с юмором оценили обещание Лукашенко давать квартиру за трех детей в семье
Фото: president.gov.by
«Главное – это жилье. Если третий ребенок родился и ты бесплатно получаешь квартиру от государства – думаю, будут рожать. Мы вынуждены будем принять беспрецедентные меры по поддержке семьи. Но для этого надо семью иметь и рожать троих», – сказал руководитель страны.

Будет ли выполнено это намерение? 

Лукашенко обещает квартиру за трех детей уже около 15 лет

Едва ли не впервые о своем смелом предложении по решению демографической проблемы руководитель Беларуси заявил в 2005 году. Отвечая на вопросы журналистов российских региональных СМИ, Александр Лукашенко отметил: 

«Настало время принимать решение: трое детей — бесплатная квартира».

По его словам, возможность принятия такой меры в тот момент обсуждалась.

Незадолго до президентских выборов 2010 года руководитель страны вспомнил о своем обещании.

«Появляется в семье третий ребенок — гарантирована квартира. И, может быть, за 25% ее стоимости, а может быть и бесплатно», — заявил Лукашенко на съезде Федерации профсоюзов Беларуси. 

В последний раз до «Большого разговора» руководитель страны говорил о квартире при появлении третьего ребенка летом прошлого года.

«Остальные льготы, я полагаю, надо предоставлять большие, когда рождается третий ребенок. Очень большие. Квартира... Четвертый – еще больше льготы. Пятый – беспрецедентная льгота. Я потихоньку это уже начинаю делать», – рассказал Лукашенко пограничникам и их семьям во время посещения погранзаставы «Дивин».

«Это обычный популизм»

На вопрос UDF.BY, когда может быть воплощена в жизнь анонсированная руководителем страны мера, экономист Лев Марголин отреагировал так: 

«Если говорить по-простому, я бы сказал: после дождичка в четверг. Если по-научному: конечно, для этого надо достичь очень высокого уровня экономики. Я не знаю среди наших ближайших и не только соседей ни одной страны, где бы семьям с тремя детьми давали бесплатные квартиры».

Экономист отметил, что с одной стороны рождаемость в Беларуси, безусловно, невысокая, но вместе с тем в стране достаточно много семей с тремя детьми, которые могли бы рассчитывать на получение бесплатного жилья.

«В недавнем прошлом такие семьи имели больше льгот, чем теперь. Но даже на них у государства не хватает денег. Откуда же оно возьмет средства на бесплатные квартиры? Думаю, это обычный популизм», – сказал Лев Марголин.

Почему руководитель Беларуси периодически возвращается к своему обещанию, хотя реализовать его практически невозможно? 

«Лукашенко все время хочет доказать, что наша страна строит социально-ориентированную экономику. Но ее не видно. А самое серьезное, что можно было бы сделать, – принять меры по поощрению рождаемости. С населением у нас, увы швах, – идет его постоянная убыль. Но факт того, что последние 15 лет воз и ныне там, позволяет утверждать, что воз останется на том же месте и в ближайшем обозримом будущем», – считает экономист.

«Содержать и воспитывать ребенка сегодня очень дорогое удовольствие»

Экономист Борис Желиба на вопрос о перспективах осуществления обещания руководителя страны ответил с улыбкой: 

«Я больше доверял бы этим словам, если бы квартиру обещали хотя бы при появлении четвертого ребенка в семье. Это было бы реальнее выполнить».

При этом экономист приветствовал бы принятие на деле названной меры: население Беларуси из года в год уменьшается на десятки тысяч человек, что равно исчезновению целого райцентра: «Поэтому нужно что-то делать».

Вместе с тем Борис Желиба считает: даже если жилищный вопрос будет решен, это не гарантирует высокого уровня рождаемости. 

«Параллельно нужно повышать жизненный уровень. Он в Беларуси низкий. Содержать и воспитывать ребенка сегодня очень дорогое удовольствие. Нужно чтобы родители имели приличные зарплаты – каждый хотя бы выше 500 долларов. А для этого нужно реформировать экономику, на что политической воли пока не видно», – отметил Борис Желиба.


 
 
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Во время «Большого разговора» 1 марта Александр Лукашенко затронул тему поддержки многодетных семей, пишет udf.by.
 
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