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В двух лондонских аэропортах и на железнодорожной станции обнаружены взрывные устройства

05.03.2019 20:03 — Разное | Интерфакс  
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Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", городского аэропорта Лондона и на железнодорожной станции "Ватерлоо", сообщают британские СМИ.

В полиции считают, что речь идет "о звеньях одной цепи".

Опасные находки никак не отразились на работе аэропортов и станции.

Начато расследование, однако никаких арестов или задержаний пока не произведено.

В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города распространена рекомендация "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".

 
 
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Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", городского аэропорта Лондона и на железнодорожной...
 
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