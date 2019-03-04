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В двух лондонских аэропортах и на железнодорожной станции обнаружены взрывные устройства
Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", городского аэропорта Лондона и на железнодорожной станции "Ватерлоо", сообщают британские СМИ.
В полиции считают, что речь идет "о звеньях одной цепи".
Опасные находки никак не отразились на работе аэропортов и станции.
Начато расследование, однако никаких арестов или задержаний пока не произведено.
В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города распространена рекомендация "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".
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Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", городского аэропорта Лондона и на железнодорожной...
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