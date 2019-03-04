Вода слабым напором начала подаваться жителям города Костюковичи

Уважаемые жители города, благодарим за понимание и терпение. Вода уже подается для населения.
Оперативно сработали службы водоканала, МЧС, ПМК-260, которые заменили участок трубы, где возникла течь.
Вода подается слабым напором с целью безопасности. Водоснабжение в городе восстановлено. Осталось совсем немного.
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Уважаемые жители города, благодарим за понимание и терпение. Вода уже подается для населения. Оперативно сработали службы водоканала, МЧС, ПМК-260, которые