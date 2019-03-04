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Около 100 тонн свежих яблок российские фирмы-перевозчики пытались незаконно вывезти из Беларуси в 11 автопоездах - ГТК

05.03.2019 21:19 — Разное | Интерфакс  
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Белорусские таможенники выявили серьезные нарушения со стороны российских фирм-перевозчиков, которые пытались незаконно вывезти из Беларуси порядка 100 тонн свежих яблок, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

"В течение одной недели белорусскими таможенникими обнаружено порядка 100 тонн свежих яблок, которые российские фирмы-перевозчики намеревались незаконно вывезти из Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Нарушения таможенного законодательства при перемещении фруктов выявлены сотрудниками Гомельской, Витебской и Могилевской таможен. 

Так, при проведении специального мероприятия могилевскими таможенниками совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел приостановлено движение 9 автотранспортных средств, направлявшихся в Россию через Горецкий, Климовичский и Мстиславский районы. В грузовых отсеках авто находилось в общей сложности около 53 тонн яблок. Оценочная стоимость яблок составила более Br60 тыс.

Jперативниками из Гомельской таможни обнаружено более 20 тонн яблок, которые российский перевозчик намеревался переместить в Россию. Движение грузовика Volvo с партией фруктов приостановлено в  Ветковском районе. Стоимость яблок составила порядка 24 тыс. белорусских рублей.

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Витебской таможни пресечена попытка перемещения около 20 тонн яблок, стоимостью около 28 тыс. белорусских рублей. Фрукты следовали через пункт пропуска «Урбаны» в автопоезде «Volvo». 

"Во всех случаях товаросопроводительные документы, необходимые для перемещения товаров, у водителей автопоездов отсутствовали", - отметили в ГТК.

По фактам нарушения законодательства таможнями начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 и ч.2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.

Информация в отношении российских перевозчиков направлена в Федеральную таможенную службу России.

 
 
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Белорусские таможенники выявили серьезные нарушения со стороны российских фирм-перевозчиков, которые пытались незаконно вывезти из Беларуси порядка 100 тонн...
 
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