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ЕАЭС, Союзное государство, ЕС и ВТО. Президент Беларуси провёл совещание по интеграционному сотрудничеству
Новости Беларуси. На стыке Востока и Запада. Как Беларуси гармонично и эффективно сотрудничать с другими странами и международными союзами? 5 марта внешняя политика и экономика были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международное сотрудничество в мире – один из непременных факторов развития экономики. Тем более, открытой экономики, ориентированной на экспорт. Страны объединяются в союзы, блоки и совместно противостоят современным вызовам, во-первых. А во-вторых, помогают другу другу и производить, и торговать. В одиночку сейчас просто не выжить на рынке. Конкуренция, как и технологии, – на пике развития. Для Беларуси интеграционные проекты имеют стратегическое значение. И наша страна всегда шла в авангарде этих объединительных дорог. Союзное государство, Евразийский экономический союз, ОДКБ. Сейчас на горизонте маячит уже ВТО, готов к подписанию пакет документов по сотрудничеству с ЕС.
Екатерина Жилянина, СТВ:
Эксперты до сих пор расходятся в прогнозах. Что же в прагматичном мире возьмет вверх. Личная выгода – читай национальные интересы – или бонусы от объединений. Первые уверяют: в одиночку не выжить – слишком открытой становится мировая экономика, а современный человек уже гражданин мира. И когда-нибудь границы на геополитической карте вовсе будут стерты. Вторые, противники интеграций, предрекают крах союзническим настроениям. Мол, сообща партнеры частенько заходят в тупик. Не столько приобретают, сколько теряют – вот вам греческий кризис, а вот и Брексит.
Однако очередь на вступление в различные международные организации (несмотря на скептиков) меньше не становится. Так что пока аналитики практикуются в прогнозах, практики решают текущие вопросы. У Беларуси таковых достаточно. Мы являемся членом многих международных инициатив. Прежде всего, экономических. И что очень важно в нынешнем контексте – продаем товаров больше, чем потребляем сами. Об основных текущих интеграционных вопросах, об интересах Беларуси и шла речь на совещании 5 марта у Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом самом мире, в том числе и Европе, на Евразийском пространстве существует целый ряд различных объединительных инициатив, которые призваны способствовать экономическому развитию, обеспечению безопасности и гарантировать сохранение жизненного уровня граждан. Во многих из них мы участвуем, с иными – сотрудничаем. Но как? Насколько это выгодно для белорусского народа?
Многие обратили внимание, что в недавно состоявшемся «Большом разговоре» международный блок превалировал. Присутствовали эксперты и журналисты из разных стран: от Китая и Грузии до Великобритании. Разумеется, приехали гости из России. Сегодня Александр Лукашенко для тех, кто «слушал» сквозь призму собственных интересов и рейтингов повторил ключевые тезисы еще раз.
Те, кто успел подхватить новость о том, что Лукашенко согласен на единый рубль, поторопились. Даже в торговле на российскую валюту не хотят сами россияне. Как же тогда формировать цену на нефть и газ?
Россияне предложили пересмотр подхода к интеграции. Страны создали рабочие группы. Двусторонние отношения с Россией всегда будут на повестке дня. Договариваться бывает сложно, но нужно. Иногда претензии возникают на пустом месте, но вместе все равно лучше- выгоднее, чем порознь.
Александр Лукашенко:
Вопрос об объединении на референдум вынесен вообще не может быть. Потому что это вопрос неопределенный: что значит объединение? Любой белорус или россиянин посмотрит в бюллетени на этот вопрос «Об объединении Беларуси и России» и сразу подумает: «Слушайте, я не против объединения, но на каких условиях? Что это за объединение?». Поэтому никогда подобный вопрос на референдум вынесен быть не может, поскольку он неоднозначен в своем понимании и ответ будет неоднозначен.
Вот так вот все переворачивается там в России, и начинается какой-то переполох. И в конце концов выходят на главное, это их цель – обвинить Лукашенко, что он торпедирует интеграционные процессы. Да нет, в Беларуси никто не торпедирует интеграционные процессы, и прежде всего Лукашенко. Потому что это наша жизнь. Если нет интеграции, этих объединений, в которых мы участвуем и сотрудничаем, – нет экономики Беларуси, потому что она экспортно ориентированная. Потому что мы меньше внутри потребляем, чем производим. Мы больше половины того, что производим, продаем. Для нас интеграция жизненно необходима. Вот в чем вопрос.
Но посмотрите глубже и я впервые об этом скажу. Почему нам со стороны России постоянно подкидывают вопросы типо включения в Россию какой-то губернией, поделить Беларусь на куски и включить в Россию или какой-то непонятный процесс в виде единого рубля. Почему? Потому что понимают, что мы это в принципе принять не можем. А раз не можем, не примем, ну тогда и не надо. Вопрос один – они не хотят этой интеграции. Белорус им как кость в горле, многим политикам в России. Вот в чем вопрос. И не надо нас тут в чем-то обвинять.
Россияне предложили пересмотр подхода к интеграции. Страны создали рабочие группы.
Петр Петровский, политолог:
Отдельные спорные моменты Союзного государства перенеслись на площадку ЕАЭС. Но и пятерка не может похвастаться полным отсутствием барьеров и ограничений. Александр Лукашенко призывает не прятать недоработки за цифровой повесткой. Работать на результат, ведь строили союз ради общего рынка и равных условий.
Уже не раз белорусский лидер подвергал эффективность решения союзнических проблем критике. Более масштабным проектом, объединяющим постсоветские страны, стало СНГ. Именно там хорошо знакомы с нашей продукцией. Добавим сюда активное сотрудничество с Украиной и Грузией. Все эти векторы Беларусь для себя относит к приоритетным. Не исключая при этом, во-первых, модернизацию интеграции. А во-вторых, интеграцию интеграций. Это только звучит как каламбур, а на деле – еще один возможный вариант будущих геополитических реалий.
Александр Лукашенко:
Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли (как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС) свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли? Зачем нам искать какое-то счастье неизвестно где?
С Западом мы торгуем так же, как и с Востоком. Но если мы хотим действительно торговать, то партнеры частенько предпочитают торговаться.
Александр Лукашенко:
Европейский союз в это время имеет такие соглашения с Россией, с Арменией, Украиной практически со всеми постсоветскими республиками. Кроме Беларуси. Кстати, Россия очень продвинута в отношениях с Евросоюзом, Америкой и НАТО. И мы ж за это Россию не упрекаем. Мы ищем в этих соглашениях свою пользу. Мы не торпедируем, не мешаем, способствуем. Вся торговля идет через нас с ЕС. Думаю, точно так и Россия должна поступать, поддерживая нас. Не на словах, а на деле.
Ближайшими задачами для нас являются подписание с Евросоюзом приоритетов партнерства и соглашений по реадмиссии и упрощению визовых процедур. Однако европейцы должны понимать, что любые чуждые нашему народу идеи и размены в ущерб национальным интересам для нас абсолютно неприемлемы.
О том, как продвигаются Беларуси и Евросоюз на пути к подписанию ключевых документов рассказал Владимир Макей.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Что касается соглашения по визам, то мы были бы готовы подписать его. Но европейские партнеры требуют подписать соглашение по визам в увязке с соглашением о реадмиссии. Что касается соглашения по реадмиссии, мы находимся в стадии проработке вопроса, связанного с тем, чтобы мы не несли значительных финансовых затрат, которые будут обусловлены необходимостью возврата нелегальных мигрантов из Беларуси в страны, где они имеют гражданство.
Отрицательное сальдо нашего товарооборота с Россией 10 миллиардов долларов. Президент обращает внимание, Китай и США из-за алогичных проблем готовы чуть ли не за оружие хвататься.
Александр Лукашенко:
И не надо на нас тут обижаться и обвинять в чем-то. Вот она арифметика простая. Где будем брать 10 миллиардов долларов? А нас на рынок не пускают. Когда я сегодня посмотрел на торговлю товарами, я удивился: в 10 раз за 2018-й они увеличили у нас торговлю машиностроением и прочим, реальным сектором экономики, тем, чем мы занимаемся. То есть мы пустили на рынок реальных конкурентов, открыли рынок, а они нас туда не пускают. Как это понимать? Какой здесь союз, какое здесь единение?
Беларусь со своей стороны исполняет все взятые на себя международные обязательства. А для решения спорных вопросов использует все имеющиеся в правовом поле механизмы. Так Президент поставил задачу перед правительством – компенсировать потери от налогового маневра. И Совмин занялся поиском соответствующих решений. Сегодня о них тоже шел разговор. Как и о перспективах компенсации отрицательного сальдо в торговле с главным партнером.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Равенство, равенство, и еще раз равенство. Равные подходы, условия и обязательства. Если компромисс, то уступки взаимные, если союз, то условия взаимовыгодные. Это тот интеграционный путь, который выбирает Беларусь наряду с многовекторностью. И это можно смело назвать главным выводом совещания. Продуктивный диалог и эффективность должна лежать в основе любого сотрудничества. А некоторые тезисы сегодняшнего совещания лягут также в основу ежегодного послания Президента парламенту и народу.
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ЕАЭС, Союзное государство, ЕС и ВТО. Президент Беларуси провёл совещание по интеграционному сотрудничеству
Новости Беларуси. На стыке Востока и Запада. Как Беларуси гармонично и эффективно сотрудничать с другими странами и международными союзами? 5 марта внешняя...
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