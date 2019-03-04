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Александр Лукашенко об отношениях с НАТО: «Мы не должны на них смотреть, как на врагов»

05.03.2019 21:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь сейчас решает этот вопрос, прорабатывает возможность привлечения внешних источников финансирования – на возвращение нелегалов в страну их проживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко об отношениях с НАТО: «Мы не должны на них смотреть, как на врагов»

 Так уж сложилось, что Запад и Восток находят поводы для конфронтации не только в экономике, но и в сфере безопасности. Беларусь вновь на стыке ОДКБ и НАТО.

Время сейчас волнительное, востребованность организации договора о коллективной безопасности сомнений не вызывает. Но, между тем, члены ее до сих пор не смогли договориться даже по кандидатуре на пост генсека. А в это время Североатлантический альянс свои границы то и дело норовит расширить.

Александр Лукашенко об отношениях с НАТО: «Мы не должны на них смотреть, как на врагов»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов.

Нам надо активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи «интеграции интеграций».

Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу.

В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга. Сейчас происходит обратное. Подвижки в диалоге с Западом вызывают раздражение в Москве, и наоборот. К балансу мы придем только тогда, когда рынок Евросоюза для нас превратится в реальную альтернативу российскому не на бумаге, а на деле, по конкретным результатам.

Это в равной степени относится и к вступлению во Всемирную торговую организацию. Не надо туда вступать ради того, чтобы вступить. Я не подпишу ни один документ по вступлению Беларуси в ВТО, пока мне на стол не будут положены конкретные преимущества.

Александр Лукашенко: «Беларусь успешно налаживает диалог со своим вторым крупнейшим партнёром»
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь сейчас решает этот вопрос, прорабатывает возможность привлечения внешних источников финансирования – на возвращение нелегалов в...
 
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