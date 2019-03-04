Авиабилеты со стыковкой в Минске можно купить за полцены

Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик предложил специальные тарифы для транзитных пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 5 марта и до 12 марта билеты со стыковкой в Минске можно купить за полцены от минимального транзитного тарифа по маршруту туда-обратно + таксы и сборы. При этом стыковочным пунктом должен быть обязательно Минск.