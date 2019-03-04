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ЕБРР профинансирует строительство в Беларуси двух биогазовых установок

05.03.2019 22:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит в 11 млн долларов двум компаниям, основанным литовской Modus Group, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эти средства пойдут на строительство в Беларуси двух биогазовых установок. Что позволит снизить выбросы углекислого газа и решить проблему утилизации отходов.

ЕБРР профинансирует строительство в Беларуси двух биогазовых установок

За 2018 год литовская компания Modus Energy построила в западной части Беларуси пять биогазовых электростанций. Они производят электричество из органических отходов: навоза, сорняков, скошенной травы, гнилых овощей и фруктов.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит в 11 млн долларов двум компаниям, основанным литовской Modus Group, сообщили в программе...
 
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