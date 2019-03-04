ЕБРР профинансирует строительство в Беларуси двух биогазовых установок

Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит в 11 млн долларов двум компаниям, основанным литовской Modus Group, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти средства пойдут на строительство в Беларуси двух биогазовых установок. Что позволит снизить выбросы углекислого газа и решить проблему утилизации отходов.





За 2018 год литовская компания Modus Energy построила в западной части Беларуси пять биогазовых электростанций. Они производят электричество из органических отходов: навоза, сорняков, скошенной травы, гнилых овощей и фруктов.