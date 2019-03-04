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Новости экономики за 05.03.2019

05.03.2019 22:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Инновационные разработки в области производства синтетических волокон и нитей представили пять компаний-флагманов нефтехимической отрасли Беларуси на выставке пряжи в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Продукция, как говорится, в огне не горит, в воде не тонет. Не плавится, обладает максимальной прочностью.

Новости экономики за 05.03.2019

Один из крупнейших в Европе производителей химической продукции представил полиэфирные полотна, незаменимые при производстве кровельных материалов и ковровых покрытий. Стенд отечественных предприятий посетили представители деловых кругов и ассоциаций химической и текстильной промышленностей Турции. Подписан ряд документов на поставку продукции белорусского производства на общую сумму более 2 миллионов евро.

КРУПНЕЙШАЯ С НАЧАЛА ГОДА БИРЖЕВАЯ СДЕЛКА ПО ЗАКУПКЕ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА БУТБ

Новости экономики за 05.03.2019

Крупнейшая с начала 2019 года биржевая сделка по закупке металлопродукции совершена на площадке БУТБ. В рамках проекта по строительству автомобильной дороги через реку Сож закупили мостовые металлоконструкции на 13 миллионов рублей.

В торгах участвовали шесть предприятий: пять из России и одно из Беларуси. Наиболее выгодное предложение поступило от белорусской компании, с которой и заключили сделку.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Инновационные разработки в области производства синтетических волокон и нитей представили пять компаний-флагманов нефтехимической отрасли...
 
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