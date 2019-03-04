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Тут играют джаз. Как копыльский детский оркестр умеет удивлять взрослую публику
Новости Беларуси. Копыльский эстрадный оркестр готовится к новым победам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Скоро коллектив снова покажет себя на сцене очередного конкурса.
Сейчас музыканты расширяют репертуар. Среди новых композиций и авторские мелодии его руководителя – Льва Конопляника. Кстати, недавно его вклад в творческое развитие области оценили и на премии «Человек года Минщины».
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Новости Беларуси. Копыльский эстрадный оркестр готовится к новым победам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Скоро коллектив снова покажет себя на сцене...
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