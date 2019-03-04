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Тут играют джаз. Как копыльский детский оркестр умеет удивлять взрослую публику

05.03.2019 22:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Копыльский эстрадный оркестр готовится к новым победам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Скоро коллектив снова покажет себя на сцене очередного конкурса.

Тут играют джаз. Как копыльский детский оркестр умеет удивлять взрослую публику

Сейчас музыканты расширяют репертуар. Среди новых композиций и авторские мелодии его руководителя Льва Конопляника. Кстати, недавно его вклад в творческое развитие области оценили и на премии «Человек года Минщины». 

Тут играют джаз. Как копыльский детский оркестр умеет удивлять взрослую публику

Подробнее – в видеоматериале
 
 
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Новости Беларуси. Копыльский эстрадный оркестр готовится к новым победам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Скоро коллектив снова покажет себя на сцене...
 
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