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На время II Европейских игр в Минске приостановят земляные работы

05.03.2019 22:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск без ям и строительной техники. На время проведения II Европейских игр в городе приостановят плановые земляные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На время II Европейских игр в Минске приостановят земляные работы

До 1 мая строители должны завершить реконструкцию на некоторых объектах. В том числе, улиц Клары Цеткин и Максима Богдановича, мостового сооружения через Свислочь на проспекте Машерова, а также путепроводов на Минской кольцевой.

На время II Европейских игр в Минске приостановят земляные работы

Известно, что рыть котлованы в это время также не будут. Исключением могут стать лишь возникающие аварийные ситуации, однако порывы на этих участках будут устранять максимально оперативно.

На время II Европейских игр в Минске приостановят земляные работы

Анатолий Лавничук, главный инженер КУП «Техническое управление Мингорисполкома»:
Энергоснабжающие организации, строительные организации не планируют, начиная с мая, проведение каких-то земляных работ: по перекладке, по ремонты. Единственный вопрос это аварийные раскопки, но это будет согласовываться и смотреться, и будем надеяться, что у нас их не будет.

На время II Европейских игр в Минске приостановят земляные работы

Это решение городских властей никак не касается строительства жилья. Все работы за ограждениями будут проводиться в обычном режиме. Также до 1 мая должны благоустроить и те объекты, где еще зимой проводили земляные работы.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск без ям и строительной техники. На время проведения II Европейских игр в городе приостановят плановые земляные работы, сообщили в программе...
 
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