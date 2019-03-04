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Шоколад с белорусской пропиской. За что покупатели любят «Президент эксклюзив»?

05.03.2019 22:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. За шоколадом «Президент эксклюзив» закрепилось международное признание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Шоколад с белорусской пропиской. За что покупатели любят «Президент эксклюзив»?

Накануне в Москве золотой медалью и дипломом лауреата отметили труд наших кондитеров. Эта же продукция фабрики «Коммунарка» получила высокие оценки и на 7-й Международной объединенной выставке пищевой промышленности в Казахстане.

Шоколад с белорусской пропиской. За что покупатели любят «Президент эксклюзив»?

Кристина Федорович, СТВ:
Именно здесь и рождаются те самые шоколадные плитки с белорусским орнаментом, которые покоряют мир. Причем очень уверенными шагами. Горький шоколад без сахара поступил в продажу минувшим летом, однако уже во всю собирает награды на престижных продовольственных выставках.

Шоколад с белорусской пропиской. За что покупатели любят «Президент эксклюзив»?

Шоколад с белорусской пропиской. За что покупатели любят «Президент эксклюзив»?

Проект не просто удался – пошел «на ура». Дабы не быть голословными, вот, пожалуйста, новости из раздела «сладких». Москва, выставка «Продэкспо» – плюс в копилку наград.

Шоколад с белорусской пропиской. За что покупатели любят «Президент эксклюзив»?

Сразу и золотая медаль, и диплом лауреата. Идем дальше: выставка пищевой промышленности в Казахстане. И снова в яблочко – самые высокие оценки международного жюри. В активе Гран-при «За качество и уникальность» и звание «Лучший продукт года».

Шоколад с белорусской пропиской. За что покупатели любят «Президент эксклюзив»?

Ольга Царёва, заместитель генерального директора по качеству кондитерской фабрики:
Мы завоевали 16 золотых медалей. Жюри очень понравились потребительские качества нашего шоколада и, конечно же, вкус. Секрет успеха в том, что мы очень любим свою профессию, любим наших покупателей и хотим их удивлять и дальше.

Шоколад с белорусской пропиской. За что покупатели любят «Президент эксклюзив»?

100-граммовые плитки шоколада только и успевают штамповать. Планировали выпускать полтонны в день, в одну смену. А по факту оборудование занято круглосуточно.

Шоколад с белорусской пропиской. За что покупатели любят «Президент эксклюзив»?

Татьяна Пармон, начальник отдела маркетинга и рекламы кондитерской фабрики:
С момента выпуска шоколада «Президент эксклюзив» предприятие произвело более 80 тонн готовой продукции. Шоколад «Президент эксклюзив» мы поставляем в страны бывшего СССР,  ведутся переговоры по поставке в страны дальнего зарубежья.

Шоколад с белорусской пропиской. За что покупатели любят «Президент эксклюзив»?

Отойдем от официальных регалий. Любить сладкое и при этом следить за фигурой. Несовместимое все-таки совместимо. Шоколад с белорусской пропиской явно эти пункты закрывает. Чтобы узнать мнение с пылу с жару далеко идти не пришлось. Как раз под боком фирменный магазин. Терпкий с кислинкой, фруктовый и утонченный вкус – на витрине в полном ассортименте.

Шоколад с белорусской пропиской. За что покупатели любят «Президент эксклюзив»?

Елена Евсеева, продавец-консультант:
Пользуется спросом, берут люди, спрашивают, так как он без сахара, советуем, у каждого свой вкус. Но в основном пользуется спросом – 85%.

Кстати, прямое доказательство качества и тот факт, что глава нашего государства часто дарит этот шоколад зарубежным лидерам.
 
 
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Новости Беларуси. За шоколадом «Президент эксклюзив» закрепилось международное признание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Накануне в Москве...
 
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