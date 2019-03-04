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Шоколад с белорусской пропиской. За что покупатели любят «Президент эксклюзив»?
Новости Беларуси. За шоколадом «Президент эксклюзив» закрепилось международное признание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне в Москве золотой медалью и дипломом лауреата отметили труд наших кондитеров. Эта же продукция фабрики «Коммунарка» получила высокие оценки и на 7-й Международной объединенной выставке пищевой промышленности в Казахстане.
Кристина Федорович, СТВ:
Проект не просто удался – пошел «на ура». Дабы не быть голословными, вот, пожалуйста, новости из раздела «сладких». Москва, выставка «Продэкспо» – плюс в копилку наград.
Сразу и золотая медаль, и диплом лауреата. Идем дальше: выставка пищевой промышленности в Казахстане. И снова в яблочко – самые высокие оценки международного жюри. В активе Гран-при «За качество и уникальность» и звание «Лучший продукт года».
Ольга Царёва, заместитель генерального директора по качеству кондитерской фабрики:
100-граммовые плитки шоколада только и успевают штамповать. Планировали выпускать полтонны в день, в одну смену. А по факту оборудование занято круглосуточно.
Татьяна Пармон, начальник отдела маркетинга и рекламы кондитерской фабрики:
Отойдем от официальных регалий. Любить сладкое и при этом следить за фигурой. Несовместимое все-таки совместимо. Шоколад с белорусской пропиской явно эти пункты закрывает. Чтобы узнать мнение с пылу с жару далеко идти не пришлось. Как раз под боком фирменный магазин. Терпкий с кислинкой, фруктовый и утонченный вкус – на витрине в полном ассортименте.
Елена Евсеева, продавец-консультант:
Кстати, прямое доказательство качества и тот факт, что глава нашего государства часто дарит этот шоколад зарубежным лидерам.
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Новости Беларуси. За шоколадом «Президент эксклюзив» закрепилось международное признание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Москве...
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