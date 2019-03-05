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Уилл Смит сыграет отца Серены и Винус Уильямс в фильме «Король Ричард»

05.03.2019 22:26 — Разное | Tut.by  
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Актер Уилл Смит сыграет главную роль в байопике (фильме, основанном на биографии известного человека) об отце американских теннисисток Серены и Винус Уильямс Ричарда, сообщает eurosport.ru.


Уилл Смит. Фото: Reuters

Фильм будет называться «Король Ричард» и расскажет о старте карьеры двух выдающихся спортсменок, которых отец начал тренировать, несмотря на финансовые трудности и отсутствие навыка игры в теннис, отмечает Empire.

Сценарий попал в «черный список» 2018 года — топ лучших сценариев, которые не были экранизированы за год.

У Серены 23 титула турниров «Большого шлема» (рекорд открытой эры), у Винус — 7 титулов.

 
 
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Актер Уилл Смит сыграет главную роль в байопике об отце американских теннисисток Серены и Винус Уильямс Ричарда.
 
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