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Уилл Смит сыграет отца Серены и Винус Уильямс в фильме «Король Ричард»
Актер Уилл Смит сыграет главную роль в байопике (фильме, основанном на биографии известного человека) об отце американских теннисисток Серены и Винус Уильямс Ричарда, сообщает
Фильм будет называться «Король Ричард» и расскажет о старте карьеры двух выдающихся спортсменок, которых отец начал тренировать, несмотря на финансовые трудности и отсутствие навыка игры в теннис, отмечает
Сценарий попал в «черный список» 2018 года — топ лучших сценариев, которые не были экранизированы за год.
У Серены 23 титула турниров «Большого шлема» (рекорд открытой эры), у Винус — 7 титулов.
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Актер Уилл Смит сыграет главную роль в байопике об отце американских теннисисток Серены и Винус Уильямс Ричарда.
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